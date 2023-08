Vorverkauf HEUTE gestartet – Jetzt Tickets sichern für die Trierer Illuminale 2023

TRIER. Inmitten der Innenstadt fängt es wieder an allen Ecken an zu leuchten – die Illuminale 2023 bringt am 29. und 30. September zahlreiche Lichtkunstinstallationen nach Trier. Diese richten sich frei nach dem Motto „Licht in der Finsternis“. Der Vorverkauf für das Festival ist gestartet.

Der Lichterglanz der Illuminale erfüllt Ende September die Straßen und Plätze der Stadt und lässt Bäume und Häuser geradezu magisch erscheinen. Leuchtend in Szene gesetzt wird dabei das Areal rund um den Dom, welches die Wind-, Flander- und Dominikanerstraße, den Rindertanzplatz und Platz der Menschenwürde, Sieh um Dich sowie den Domfreihof umfasst. Letzterer wird dabei vom City Campus gestaltet.



Ganz getreu des diesjährigen Mottos „Licht in der Finsternis“ erleben die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung, wie auch kleine, dunklere Gassen mit Lichterglanz gefüllt werden.

Vorverkauf ab sofort gestartrt

HIER KÖNNT IHR EUCH TICKETS SICHERN

Der Vorverkauf der Illuminale startet ab sofort. Tickets sind zum Preis von fünf Euro erhältlich. Für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren sowie für Inhaberinnen und Inhaber der Solidarkarte beträgt der Preis 2 Euro, während Kinder unter sechs Jahren freien Eintritt erhalten.

Die Tickets berechtigen zur kostenlosen Nutzung von Bus und Bahn im VRT-Gebiet bis Betriebsschluss zur Veranstaltung und zurück. In der Tourist-Information an der Porta Nigra, unter www.ticket-regionl.de und an allen Ticket Regional-Vorverkaufsstellen können Tickets

erworben werden.