Pre-Season 23/24: Trierer Gladiators absolvieren sieben Vorbereitungsspiele

TRIER. Insgesamt sieben Spiele absolvieren die Trierer Gladiatoren in der Vorbereitung für die Season 2023/24. Die Vorbereitungsspiele gegen Münster und Hagen sind Heimspiele.

Am 14.08.2023 sind die Trierer Profibasketballer in ihre Vorbereitung auf die Saison 2023/24 in der 2. Basketball Bundesliga gestartet. Während dieser stehen natürlich auch wieder einige Testspiele gegen Gegner aus der BBL, der ProA, der ProB und dem benachbarten Ausland auf dem Programm. Bereits vor dem offiziellen Trainingsstart absolvierten die Gladiatoren beim Kooperationspartner der Sunkings Saarlouis ein Trainingsspiel, welches mit 79:32 gewonnen wurde.

Dann, am 27.08., steht das erste Heimspiel der Saisonvorbereitung gegen die Uni Baskets Münster an. An alter Wirkungsstätte, der Halle am Mäusheckerweg – die mittlerweile neu errichtet wurde – treffen die Gladiatoren auf den Ligakonkurrenten aus der ProA. In der Mäusheckerhalle gilt eine Zuschauerbegrenzung von 350 Personen. Aufgrund dieser Zuschauerbegrenzung ist der Einlass zum Spiel gegen Münster ausschließlich Dauerkartenkunden vorbehalten – der Eintritt ist frei. Um die Zuschauerzahl nachvollziehen zu können und somit die Kapazitätsgrenze einzuhalten, muss in der Geschäftsstelle eine Tageskarte für den 27.08. abgeholt werden. Hierzu wird ein Dauerkarten-Nachweis benötigt. Bis zum 23.08. gibt es pro Dauerkarte eine Tageskarte für das Spiel gegen Münster. Sollte das Gesamtkontingent von 350 Tickets bis zum 23.08. noch nicht vollständig abgerufen sein, werden die Resttickets in den öffentlichen Verkauf gehen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, die Erlöse der Getrännke und Speisen kommen der Jugendarbeit im Gladiators Trier e.V. zugute.

Beim Season-Opener gegen Phoenix Hagen am 23.09. in der SWT Arena entfällt diese Zuschauerbegrenzung und alle Dauerkartenkunden erhalten freien Eintritt mit ihrer Dauerkarte. Die kostenlosen Tickets für Kinder bis einschließlich 14 Jahren, sowie die regulären Eintrittskarten (5€ pro Ticket) können über den Online-Ticketshop oder die Geschäftsstelle gebucht werden. Der Einlass zu beiden Testspielen in Trier findet eine Stunde vor Tip-Off, also jeweils um 16:00 Uhr statt.

Auch die Auswärtspartien der Gladiatoren in der Pre-Season sind öffentlich. Tickets, Zuschauerbegrenzungen und weitere Informationen sind über die jeweiligen Heimteams abzurufen. Während es am 27.08. in der Mäusheckerhalle keine Abendkasse geben wird, können Tickets für den Season-Opener gegen Hagen am 23.09. auch in der SWT Arena erworben werden.