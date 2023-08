Stadtradeln: #teamwittlichland radelt gemeinsam 6.763 Kilometer

WITTLICH. In der zweiten Auflage des STADTRADELNS erzielte die Verbandsgemeinde Wittlich-Land erneut tolle Erfolge.

So trat unser Team in der Zeit vom 01. bis zum 21. Juli 2023 kräftig in die Pedale, dass am Ende stolze 6.763 km zusammenkamen.

Damit setzen sie nicht nur ein deutliches Zeichen für nachhaltige Mobilität, sondern verdeutlichen auch, dass das Fahrrad als umweltfreundliches Fortbewegungsmittel im ländlichen Raum geeignet ist. LANDRADELN für ein gutes Klima!