Deutliche Schlangenlinien auf der B41: Mann mit 2,5 Promille unterwegs zu Freunden

ST. WENDEL. Am Samstagnachmittag meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen PKW auf der B41, der in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Der PKW wurde erstmalig im Bereich St. Wendel gesichtet und konnte schließlich in Wiebelskirchen durch die Polizei kontrolliert werden.

Der stark alkoholisierte, 37-jährige Fahrer war unterwegs, um Freunde zu besuchen. Er musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizei Neunkirchen begleiten. Ein Vortest deutete bereits darauf hin, dass er mit mehr als 2,5 Promille gefahren ist. (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)