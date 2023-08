Kurios: In misslicher Lage – Im Schrank versteckter “Ex-Freund” setzt Notruf ab!

LANDAU. Kurioser Polizeieinsatz am Samstagabend in Landau (Rheinland-Pfalz): Ein sich im Schrank versteckender Ex-Freund einer Dame setzte dabei einen Notruf ab und muss sich nun aufgrund einer Anzeige verantworten.

Dumm gelaufen ist für einen jungen Mann ein Besuch bei seiner Ex-Freundin im pfälzischen Landau: Als am späten Samstagabend unerwartet auch der aktuelle Freund der 19-Jährigen in der Wohnung auftauchte, versteckte sich der 21-Jährige in einem Schrank. Um sich aus seiner misslichen Lage zu befreien, habe er von dort einen Notruf abgesetzt und angegeben, vom aktuellen Freund mit einem Baseballschläger bedroht zu werden, berichtete die Polizei am Sonntag.

Missbrauch von Notruf sorgt für Anzeige

Als eine Streife in der Wohnung eintraf, hatte der 21-Jährige schon in einem günstigen Moment sein Versteck verlassen können. «Als Dankeschön für so viel Kreativität», wie die Polizei es formulierte, erhielt der 21-Jährige aber eine Anzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen sowie Vortäuschens einer Straftat. Außerdem wird er für die Kosten des Polizeieinsatzes zur Kasse gebeten.

(Foto: dpa)