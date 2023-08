Veränderungen im Kader: Mehrere Spieler verlassen die Dolphins Trier

TRIER. Der Kader der Dolphins Trier für die neue RBBL-Saison nimmt langsam Gestalt an und neben Neuzugang Lisa Bergenthal gibt es dabei auch einige Veränderungen bei den bisherigen Spielern.

Den Verein verlassen werden Deion Green und Annabel Breuer. Deion Green möchte in seine Heimat Kanada zurückkehren und Annabel wird ihn begleiten. Die Dolphins bedanken sich bei beiden ganz herzlich für ihren Einsatz in der letzten Saison und wünschen ihnen alles Gute für ihren neuen Weg in Kanada.

Valeska Finger wird dem Dolphins-Kader bis auf Weiteres ebenfalls nicht angehören. Wie bereits den Großteil der letzten Saison möchte sie sich weiterhin in erster Linie auf ihr Studium konzentrieren und nicht am Bundesligabetrieb teilnehmen.

Kim Zettlitz wird in dieser Saison für die LuxRollers an den Start gehen, um mehr Spielpraxis zu sammeln. Sie wird aber weiterhin auch mit den Dolphins trainieren. (Quelle: Doneck Dolphins Trier)