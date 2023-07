Riez Open Air 2023 vom 27. bis 29. Juli – Die wahrscheinlich krasseste Gartenparty der Region!

BAUSENDORF. Festival-Fans aufgepasst! Vom 27. bis zum 29. Juli wird das idyllische Örtchen Bausendorf-Olkenbach, unweit von Wittlich, wieder einmal zum Mekka der Punkrock-, Hardcore- und Metalfans der Region! Kenner wissen Bescheid: Das “Riez-Open Air” steht an – die krasseste Gartenparty der Region!

Im Übergangsgebiet von Eifel und Mosel, mitten im Alfbachtal, geht es normalerweise eher etwas ruhiger zu – nicht so am kommenden Wochenende. Das Festival “Riez Open Air” hat es mal wieder geschafft, nationale und internationale Topacts in die Eifel zu locken. Jenseits der großen “Massen-Festivals” lockt die “Riez” mit einer ausgelassenen, familiären Atmosphäre, besticht durch den besonderen Charme der Location inmitten der Natur und überzeugt im engagierten DIY-Charakter seit über 20 Jahren Musikfans weit über die Region hinaus!

Taste the RIEZ way of life!

Regionale und nationale Bands, gemischt mit internationalen Stars der “Szene” versprechen ein abwechslungsreiches Wochenende für jeden der auf laute und schnelle Musik steht. Selbstverständlich gehört zu einer richtigen “Gartenparty” auch die Möglichkeit zu zelten.

Das Programm:

Donnerstag, 17. Juli (Doors: 20:00 Uhr)

Montreal

Uli Sailor Punkrock Piano

Grundhass

Freitag, 28. Juli (Doors: 15:00 Uhr)

Turbostaat

Schmutzki

Get Jealous

SCOWL

Überyou

Indecent Behavior

Actionpower

Aftershow DJ-Set: Pommes + Kohl