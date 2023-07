RLP: Tödlicher Zusammenstoß – Motorradfahrer stirbt nach Crash im Gegenverkehr

NEUSTADT/WEINSTRAßE. Tragischer Unfall im Süden von Rheinland-Pfalz. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Motorradfahrer einem Unfall nahe Neustadt an der Weinstraße ums Leben gekommen.

Der 65-Jährige war nach Polizeiangaben am Mittwochnachmittag mit seiner Maschine in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Auto zusammengeprallt. Der Mann konnte nicht mehr gerettet werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 62 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos erlitt leichtere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Unfallgutachter soll nun die genaue Ursache des Zusammenpralls klären.