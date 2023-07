Trier: Christopher Street Day 2023 – Umzug, Tagesprogramm und Party am Abend

TRIER. An diesem Samstag, 22. Juli, findet anlässlich des “Christopher Street Day 2023” in Trier eine “Pride Demo” statt. Treffpunkt ist um 12 Uhr an der Porta Nigra.

Der Umzug führt von der Porta Nigra aus über die Simeonstraße, Hauptmarkt, Fleisch-, Nagel-. und Fahrstraße, Viehmarktplatz, Viehmarkt-, Neu- und Brotstraße, Hauptmarkt, Sternstraße, Domfreihof, Liebfrauenstraße, Am Breitenstein, Konstantinstraße und Konstantinplatz zum Queergarten im Palastgarten.

Daher kann es zu einem kurzzeitigen Stopp des Durchgangsverkehrs auf Anweisung des Polizei kommen. Leichte Behinderungen sind möglich. Die Verkehrsteilnehmer werden um rücksichtsvolles Verhalten gebeten.

Im Palastgarten – auf der Wiese vor dem Queergarten – findet anschließend ein buntes Rahmenprogramm mit vielen Künstlerinnen und Künstlern statt. Den Abschluss finden die Feierlichkeiten im Mergener Hof, wo ab 22 Uhr die “Pride Party” steigt.

Weitere Infos findet ihr HIER.