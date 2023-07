Bauarbeiten an Bahnübergängen: Weiträumige Umleitungen in Euren und Zewen

TRIER. Die Deutsche Bahn erneuert in den Sommerferien die technischen Anlagen an den Bahnübergängen in Euren (Eisenbahnstraße) und Zewen (Kantstraße). In der laufenden Woche stehen vorbereitende Arbeiten zur Einrichtung der Baustelle auf dem Programm.

Ab Montag, 24. Juli, sind die beiden Bahnübergänge für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Es handelt sich um wichtige Zufahrten in die Stadtteile Euren und Zewen.

Die Umleitung zur Einfahrt nach Zewen verläuft über die B49 bis zur Einmündung der Wasserbilliger Straße und weiter über die Fröbelstraße zur Kantstraße und ist als „U5“ beschildert. Die Ausfahrt aus dem Stadtteil ist möglich über die gleiche Strecke in umgekehrter Reihenfolge.

Die Zufahrt nach Euren über die Eisenbahnstraße ist während der Sperrphase nicht möglich. Die Umleitung verläuft über die Luxemburger Straße, Im Speyer und Eurener Straße. Sie ist in Richtung Eurener Straße als „U6“ ausgeschildert, in Richtung Luxemburger Straße als „U61“. Der Getränke- und der Lebensmittel-Markt in der Eisenbahnstraße sind über die Luxemburger Straße erreichbar. An den Knotenpunkten Im Speyer/Eurener Straße sowie Im Speyer/Konrad-Adenauer-Brücke/Luxemburger Straße werden Hinweistafeln aufgestellt, die Autofahrer frühzeitig auf die Sperrung aufmerksam machen.

Nach jetzigem Stand bleiben die Sperrungen die ganzen Sommerferien über bestehen und werden am Montag, 4. September, wieder aufgehoben. Die Bauarbeiten gehen danach aber noch weiter und dauern voraussichtlich bis Ende Oktober. (Quelle: Stadt Trier)