RLP: Im Suff Kirche in Brand gesteckt – Strafprozess wegen schwerer Brandstiftung

KOBLENZ. Am 25.7. beginnt vor der 6. Strafkammer des Landgerichts Koblenz ein Strafprozess wegen schwerer Brandstiftung.

Dem 39-jährigen Angeklagten Peter W. wird von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, am 10.2.2023 gegen 3.00 Uhr nachts in eine katholische Kirche in Wissen eingebrochen zu sein und dort Feuer gelegt zu haben. Durch den Brand soll u. a. ein Hochaltar aus dem 18. Jahrhundert zerstört worden sein.

Der Schaden soll sich insgesamt auf rund 2.000.000 Euro belaufen. Nach der Tat habe sich der Angeklagte in ein Krankenhaus begeben, wo eine Alkoholisierung von rund 1,6 Promille festgestellt worden sei. (Quelle: Landgericht Koblenz)