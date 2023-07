Rasante und rücksichtslose Fahrweise: Polizei stoppt illegales Rennen auf B49 in Trier

TRIER. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden gegen 2.10 Uhr der Polizei in Trier zwei schwarze PKWs mitgeteilt, die offensichtlich ein Rennen fuhren. Nach derzeitigen Ermittlungen fuhren die Fahrzeuge von Wasserbilligerbrück kommend über die Bundesstraße 49 über Igel und Trier-Zewen bis nach Trier.

Hierbei kam es laut Aussagen von Zeugen aufgrund der rasanten und rücksichtslosen Fahrweise immer wieder zu gefährlichen Situationen für andere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Schlussendlich konnten die beiden verantwortlichen Fahrzeugführer durch Hinweis eines Zeugen in Trier kontrolliert werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach weiteren Zeugen oder gar Geschädigten und bittet diese, sich bei der zuständigen Dienststelle in Trier zu melden (Telefon: 0651-9779-0). (Quelle: Polizeidirektion Trier)