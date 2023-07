Gerolstein: Streit eskaliert – Amtsbekannter Mann wirft mit Bierglas auf 23-Jährigen

GEROLSTEIN. In der Nacht vom 14.07.2023, 23:45 Uhr zum 15.07.2023, 01:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Gerolstein zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung und einem Hausfriedensbruch durch einen amtsbekannten 34-jährigen Mann aus dem Gerolsteiner Stadtgebiet.

Der Beschuldigte warf im Rahmen einer Streitigkeit ein Bierglas in Richtung eines 23-jährigen Geschädigten aus der Verbandsgemeinde Gerolstein. Glücklicherweise verfehlte dieses den Geschädigten.

Im Weiteren wurde der Beschuldigte durch den Wohnungsinhaber aufgefordert, diese zu verlassen. Da der Beschuldigte der Aufforderung nicht nachkam, wurde die Polizeiinspektion Daun verständigt.

Einem ausgesprochenen Platzverweis kam der Beschuldigte ebenfalls nicht nach, so dass er durch die eingesetzten Beamten in Gewahrsam genommen und zur Polizeiinspektion Daun verbracht wurde.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.