Ekel-Attacke auf Lebensmittel-Geschäfte: Stinkende Flüssigkeit führt zu starken Kopfschmerzen

SAARBRÜCKEN. Am 22. April 2023, gegen 17.00 Uhr, brachten zwei bislang unbekannte Männer in drei arabischen Lebensmittelgeschäften in der Breite Straße in Saarbrücken eine übelriechende Flüssigkeit aus, wodurch mehrere Personen verletzt wurden. Der Staatsschutz sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den beiden Männern geben können.

Als die beiden Unbekannten die Flüssigkeit entleerten, befanden sich in den Lebensmittelgeschäften mehrerer Personen, darunter auch Kinder. Die Läden mussten aufgrund des extremen Geruches geräumt werden. Mehrere Personen klagten über starke Kopfschmerzen.

Die ausgebrachte Flüssigkeit konnte bislang nicht identifiziert werden.

Die beiden tatverdächtigen Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Person

– ca. 30 bis 40 Jahre alt

– mitteleuropäisches Aussehen

– sprach Deutsch

– trug einen Bart mit Kotletten

2. Person

– ca. 40 bis 55 Jahre alt

– mitteleuropäisches Aussehen

– sprach Deutsch

Wer kann Angaben zu den beiden unbekannten Männern machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0681/962-2133 entgegen. (Quelle: Landespolizeipräsidium Saarland)