Verstärkung für die Offensive: 1. FC Kaiserslautern holt Tachie aus Paderborn

KAISERSLAUTERN. Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat Richmond Tachie vom Ligarivalen SC Paderborn verpflichtet. Über die Vertragslaufzeit des 24 Jahre alten Offensivspielers teilten die Pfälzer am Freitag nichts mit. Tachie absolvierte in der vergangenen Saison 19 Pflichtspiele für Paderborn.

«Richmond ist ein sehr gut ausgebildeter Stürmer, der offensiv alle Positionen besetzen kann. Er ist ein absoluter Teamplayer und gibt uns mehr Variabilität in der Offensive», begründete FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen die Verpflichtung. Tachie ist der vierte Neuzugang bei den Roten Teufeln.

Angreifer Angelos Stavridis verlässt den Club dagegen. Das 19 Jahre alte Nachwuchstalent wird an Regionalligist FC 08 Homburg verliehen und soll dort Spielpraxis sammeln. Das gaben die Pfälzer am Freitag über ihre Social-Media-Kanäle bekannt. Stavridis hatte in Kaiserslautern im November 2022 einen bis zum 30.6.2024 datierten Profivertrag unterschrieben und feierte beim letzten Saisonspiel gegen Fortuna Düsseldorf am 28. Mai bei einem Kurzeinsatz sein Zweitliga-Debüt. (Quelle: dpa)