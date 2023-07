Neue Ampeln, Fahrbahnen, Gehwege und Kanäle: Verkehrsknotenpunkt in Konz wird modernisiert

KONZ. Voraussichtlich in der ersten Sommerferienwoche beginnen die Bauarbeiten zur Modernisierung des Verkehrsknotenpunktes Granastraße/Schillerstraße in Konz.

Wie die Verbandsgemeinde heute mitteilt, können vorbereitende Arbeiten ohne wesentliche Beeinträchtigung des Verkehrs bereits vorher stattfinden.

Der LBM wird die Fahrbahnen erneuern, Querungshilfen barrierefrei ausbauen und Induktionsschleifen für die Ampel im gesamten Kreuzungsbereich in den Asphalt einlassen.

Der Hintergrund: Die vorhandene Ampelanlage ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr dem heutigen technischen Standard. Die neue Anlage wird dann verkehrsabhängig geschaltet und nicht mehr – wie bisher – nach festen Zeiten. Damit reagiert die Ampel in Zukunft flexibler auf den aktuellen Verkehr vor Ort.

Zudem ersetzen während der Maßnahme die Verbandsgemeindewerke im Kreuzungsbereich u.a. Kanalleitungen, die Stadt Konz erneuert die Gehwege und die Deutsche Telekom verlegt dort Glasfaserleitungen.

Die Arbeiten beginnen in der Granastraße zwischen dem Kreisel an der blauen Säule und der Kreuzung Granastraße/Schillerstraße. Dafür wird der Straßenabschnitt für rund vier Wochen voll gesperrt und auch Gehwege sind abwechselnd nicht nutzbar. Die Verkehrsverbindung zwischen dem Donut-Kreisel und der Schillerstraße bleibt zunächst einspurig unter Ampelbetrieb erhalten.

In der darauffolgenden, vier- bis sechswöchigen Bauphase muss der Knotenpunkt allerdings voll gesperrt werden. Für Fußgänger sind die Grundstücke über provisorische Zuwege erreichbar. In der Schillerstraße ist die Zufahrt bis zur Straße „Am Markt“ weiterhin gewährleistet.

Die Bauarbeiten wurden so weit wie möglich in die verkehrsärmere Zeit der Sommerferien gelegt. Ganz fertig werden, kann die Gesamtmaßnahme allerdings nicht in den Ferien, da sie sehr umfangreich ist. Geplant ist, dass sie Ende September abgeschlossen ist.

Die weiträumige Umleitung des LBM verläuft über die B51 (Umgehungsstraße).

Örtliche Umfahrungen sind beispielsweise über die Saar- und Bahnhofsstraße, über die Brücke Karthaus sowie über die Verbindungsspange B51/Möbel Martin Kreisel möglich.

Der genaue Start der Bauarbeiten und Sperrungen will die Verbandsgemeindeverwaltung Konz noch bekanntgegeben.