Wochenlange Sachbeschädigungen an PKWs: Polizei Bernkastel-Kues schnappt Verdächtigen

BERNKASTEL-KUES. Am 28.6.2023 konnte die Polizei Bernkastel-Kues nach einer Sachbeschädigung einen Tatverdächtigen auf frischer Tat festnehmen. Der Mann steht im Verdacht, in den vergangenen Wochen Sachbeschädigungen und Diebstähle an Fahrzeugen begangen zu haben.

Bei seiner Festnahme wurden mehrere Auto-Dachantennen aufgefunden und sichergestellt. Die Polizei sucht nun Autobesitzer, denen im Zeitraum 1.6. bis 28.6.2023 im Stadtteil Kues Fahrzeug-Antennen entwendet wurden. Geschädigte können sich per E-Mail (pibernkastel-kues@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der 06531/95270 mit der PI Bernkastel-Kues in Verbindung setzen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)