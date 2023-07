Naturpark Südeifel: Rollstuhlzuggeräte testen – mehr Mobilität erleben

IRREL. Barrierefreiheit ist für eine breite Bevölkerungsgruppe Voraussetzung eines selbstbestimmten Lebens und eines stressfreien Urlaubs. Barrierefreiheit ist nicht nur ein Gebot sozialen Handelns: barrierefreie Angebote sind für 10 % der Bevölkerung unentbehrlich, für 40% notwendig und für 100 % komfortabel.

Im Naturpark Südeifel werden an Servicestationen Rollstuhlzuggeräte, in diesem Fall Swiss-Tracs sowie zugehörige Rollstühle, an rollstuhlfahrende Gäste und ihre Begleitperson gegen Kaution und Leihgebühr verliehen. Die Rollstuhlzuggeräte können gebucht werden beim euvea-Hotel in Neuerburg, bei der Tourist-Information in Bollendorf und bei der Tourist-Information in Bitburg. In Zukunft werden außerdem in der Tourist-Information in Langsur-Wasserbilligerbrück Zuggeräte gebucht werden können. Die Zuggeräte bieten rollstuhlfahrenden Personen mehr Mobilität und Unabhängigkeit, da Absätze, unebenes Gelände und auch Steigungen komfortabel passiert werden können.

Der Naturpark Südeifel und Gerd Wanken, Behindertenbeauftragter des Eifelkreises Bitburg-Prüm, laden zu einem 2,2 Kilometer langen Spaziergang in Bitburg ein, von der Tourist-Information Bitburg bis zum Maximiner Wäldchen und zurück. Während des Spaziergangs können Rollstuhlzuggeräte getestet werden. Treffpunkt ist am Mittwoch, 26. Juli, um 10 Uhr auf dem Platz vor der Tourist-Information Bitburg, Römermauer 6.

Parkplätze sind in unmittelbarer Nähe vorhanden, z.B. gegenüber von der Tourist-Information. In dieser befindet sich ein barrierefreies WC. Vor dem Spaziergang wird es eine kurze Einweisung in die Handhabung der Zuggeräte geben. Die Teilnahme am Spaziergang und Testung der Zuggeräte ist kostenlos. Am neuen Kiosk im Maximiner Wäldchen besteht die Möglichkeit, Getränke und Essen zu kaufen.

Interessenten melden sich bitte bis Montag, 24. Juli, per E-Mail an unter info@naturpark-suedeifel.de. Es können maximal zehn Personen teilnehmen. Bei ungünstiger Witterung (Regen, Sturm) kann eine kurzfristige Absage erfolgen. (Quelle: Naturpark Südeifel)