Moselfest Zurlauben in Trier: So ändert sich die Verkehrsführung

TRIER. Wegen des Moselfests in Zurlauben kommt es von Freitag, den 7., bis Sonntag, den 9. Juli, zu einigen Beschränkungen und Änderungen der Verkehrsführung.

Die Kaiser-Wilhelm-Brücke ist wegen des Feuerwerks am 7. Juli, von 21.30 bis maximal 2.30 Uhr, gesperrt. Die Moseluferstraße (B49) ist aus dem gleichen Grund gleichzeitig gesperrt, in beiden Richtungen zwischen den Einmündungen Ausonius- bis Zeughausstraße und ab der A602 (Verteilerkreis) bis zur Kreuzung Ausoniusstraße. Die Nordallee ist in diesem Zeitraum Richtung Lindenstraße gesperrt. Außerdem gilt das bis 24 Uhr für die Bonner Straße (B53) zwischen Kaiser-Wilhelm-Brücke und Biewer.

An allen Festtagen ist die rechte Fahrspur auf dem Moselufer stadteinwärts ab der Jugendherberge an allen drei Festtagen jeweils von 18 bis 6 Uhr gesperrt. Vom 7. Juli, 15 Uhr, bis 10. Juli, 6 Uhr, ist die rechte Rechtsabbiegerspur Richtung Kaiser-Wilhelm-Brücke gesperrt. Das betrifft auch den Verkehr aus Richtung Lindenstraße.

Zudem gelten wegen des Feuerwerks am 7. Juli von 21.30 bis 2.30 Uhr folgende Umleitungen:

Fahrtrichtung Konz: A602, Verteilerkreis, Herzogenbuscher Straße, Wasserweg, Schöndorfer- und Balduinstraße, Weimarer Allee, Kaiserstraße und B49.

Fahrtrichtung A602: B49, Ausoniusstraße, Nordallee, Christoph-, Bismarck- und Schöndorfer Straße, Wasserweg, Herzogenbuscher Straße und A 602.

Die gesperrten Bereiche sollten weiträumig umfahren werden. Zudem gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 am Moselufer für den Bereich Georg-Schmitt-Platz, Zurmaiener Straße bis zur Einmündung Jugendherberge in beiden Richtungen von 7. Juli, 15 Uhr, bis 10. Juli, 6 Uhr.

Rund um die Abschussstelle des Feuerwerks gelten Halteverbote in der Bonner Straße an der Einmündung des Palliener Bachs in die Mosel. Weitere gibt es außerdem vom 5. bis 13. Juli auf dem gesamten Veranstaltungsgelände. Die Zufahrten für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge müssen unbedingt frei bleiben sowie die Grünanlagen am Ufer. Da rund um das Veranstaltungsgelände nicht genug Parkplätze zur Verfügung stehen, wird dringend empfohlen, mit dem ÖPNV zum Moselfest zu kommen. Verbotenerweise in diesem Bereich abgestellte Fahrzeuge werden abgeschleppt. (Quelle: Stadt Trier)