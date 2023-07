Tragischer Unfall im Saarland: Mann stürzt mit Rasenmäher-Traktor in Weiher – tot

LOSHEIM AM SEE. Wie der Volksfreund berichtet, kam es im Losheimer Ortsteil Bachem am gestrigen Sonntagnachmittag zu einem tödlichen Unglücksfall.

Ein 61-Jähriger ist bei Gartenarbeiten ums Leben gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen sei der Mann mit seinem Rasenmäher-Traktor bei Gartenarbeiten auf dem eigenen Grundstück verunfallt.

Das Gefährt geriet an einer Böschung ins Rutschen, stürzte in einen Weiher und begrub den 61-Jährigen unter sich. Rettungsdienst und Feuerwehr konnten ihn nicht mehr reanimieren. (Quelle: Trierischer Volksfreund)