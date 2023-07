Hunsrück: 26-Jähriger donnert umgebremst in Polizeiwagen

LAUDERT. Ein Autofahrer ist im Rhein-Hunsrück-Kreis am Sonntag gegen einen stehenden Streifenwagen auf der A61 gefahren.

Der Mann sei dabei verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der 26-Jährige sei vermutlich aus Unachtsamkeit und ungebremst mit dem Streifenwagen kollidiert, der zwischen Laudert und Rheinböllen eine Einsatzstelle absicherte.

Polizeibeamte saßen nicht in dem Wagen. Der 26-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. An beiden Autos sei vermutlich ein Totalschaden entstanden, der sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag belaufe.