Auto kommt in der Pfalz von Straße ab: 68-Jähriger stirbt

NUẞBAUM/LANDAU. Ein 68 Jahre alter Fahrer ist mit seinem Auto auf der K8 zwischen Nußdorf und Landau in der Pfalz von der Straße abgekommen und gestorben.

Der Mann sei am Freitagnachmittag aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Wagen in einem an die Straße angrenzenden Weinberg zum Stehen gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Obwohl sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet worden seien, sei der 68-Jährige anschließend im Krankenhaus gestorben.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingesetzt.