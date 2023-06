Bernkastel-Kues: Motorradfahrer kollidiert frontal mit Transporter – schwerverletzt

BERNKASTEL-KUES. Am 29.6. befuhr ein Kradfahrer gegen 21.00 Uhr die B53, von Mülheim kommend in Fahrtrichtung Andel. Kurz vor der Ortslage Andel verstieß der Kradfahrer laut Zeugenaussagen in einer Fahrbahnverschwenkung gegen das Rechtsfahrgebot und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen.

Hierbei erlitt der 44-jährige Kradfahrer aus einer Hunsrückgemeinde schwere Verletzungen. Er wurde in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Da er auch alkoholisiert war, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Im Einsatz war das DRK mit Rettungswagen und Notarzt und die Polizei Bernkastel-Kues. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)