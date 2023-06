LKW-Kontrollen in Luxemburg: Zahlreiche Verstöße gegen Überholverbot

BARTRINGEN. Am Dienstag führte die Zentrale Verkehrseinheit aus Bartringen (Unité de la police de la route – UPR) in Zusammenarbeit mit den Lokalen Verkehrseinheit eine Verkehrskontrolle auf der Autobahn A1 und A6 durch. Kontrolliert wurden vor allem LKWs, welche sich nicht an das Überholverbot sowie den erforderlichen Abstand hielten.

Im Ganzen wurden 56 Gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt. Hiervon hatten sich 25 nicht an das LKW Überholverbot gehalten. Des Weitern wurden noch Geschwindigkeitsübertretungen, Handybenutzung und nicht gesicherte Ladung festgestellt und geahndet. (Quelle: Police Grand-Ducale)