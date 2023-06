Vulkaneifel: PKW-Fahrer übersieht Biker beim Abbiegen – schwerstverletzt!

BERLINGEN. Am 25.6., gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Motorradfahrer aus dem Bereich der VG Gerolstein mit seinem Fahrzeug die L27 von Kirchweiler kommend in Richtung Pelm. Gleichzeitig befuhr ein 63-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Prüm mit seinem Personenkraftwagen die L27 in entgegengesetzter Richtung.

Als der 63-jährige Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug von Pelm kommend nach Berlingen abbiegen wollte, übersah er den Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer wurde schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Beide Fahrzeuge mussten vor Ort abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Berlingen teilweise gesperrt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)