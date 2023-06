Landkreis-Botschafter in Bad Ems: Enkirch nahm am Festzug des Landesfests teil

WITTLICH/ENKIRCH/BAD EMS. Als Botschafter des Landkreises Bernkastel-Wittlich hat die Ortsgemeinde Enkirch am Festzug beim Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems teilgenommen. An dem Zug mit farbenfrohen Kostümen, Vereinen, Trommlern, Bläsern und anderen Musikgruppen beteiligten sich rund 2.200 Menschen und mehr als 60 Gruppen.

Die Enkircher präsentierten sich bei strahlend blauem Himmel mit ihrem Festwagen „Ankerplatz für Weinkenner“ zusammen mit einer 30-köpfigen Fußgruppe. Vom Festwagen grüßten die Enkircher Weinmajestäten Weinkönigin Nina, Weinprinzessin Marie und Weingott „Bacchus“. Die zahlreichen Zuschauer an der Zugstrecke waren begeistert vom Festzugbeitrag der Enkircher und honorierten den Auftritt mit anhaltendem Applaus. Für die Landkreis-Botschafter aus Enkirch war es ein erlebnisreicher und fröhlicher Tag, den sie so schnell nicht vergessen werden.

An der Ehrentribüne erwarteten die Gruppe Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der Kreisbeigeordnete des Landkreises, Robert Wies. Sie grüßten die Botschafter aus dem Landkreis mit strahlenden Gesichtern und kräftigem Applaus der Ehrengäste. (Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)