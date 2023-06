Mehr Hitzetage, sinkendes Grundwasser: Landkreistag fordert Früherkennung von Waldbränden

MAINZ. Nach Einschätzung des Landkreistages in Rheinland-Pfalz sollte angesichts des Klimawandels künftig ein Fokus auf die Früherkennung von Waldbränden gelegt werden. «Wir haben uns in der Vergangenheit zu wohl gefühlt», sagte der Geschäftsführende Direktor Andreas Göbel der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Rheinland-Pfalz sei bisher kein klassisches Waldbrandgebiet gewesen, etwa weil es hier vergleichsweise viel Mischwald gebe. Doch die Zahl der Hitzetage nehme zu, der Grundwasserspiegel sinke. «Wir sind in einer neuen Ausgangsposition», sagte Göbel.

Mittlerweile gebe es beispielsweise satellitengestützte Waldbrand-Warnsysteme. So etwas wäre mit Sicherheit eine sinnvolle Investition, sagte Göbel. Auch brauche es leichtere Einsatzbekleidung für Feuerwehrleute für solche Einsätze oder mehr geländegängige Einsatzfahrzeuge.

Bremsend wirke hier jedoch die mangelnde Finanzausstattung der Kommunen in Rheinland-Pfalz. Insbesondere der Waldbrand am Hambacher Schloss im vergangenen Jahr habe die Gefahr von Waldbränden vor Augen geführt. «Da ist Nachholbedarf», sagte Göbel.

Vor wenigen Tagen hatte ein Waldbrand bei Pirmasens (lokalo berichtete) einen größeren Einsatz ausgelöst. Um dieses Feuer und wie mit der wachsenden Herausforderung durch Waldbrände umzugehen ist, wird an diesem Mittwoch auch Thema im Landtag in Mainz werden. (Quelle: dpa)