Zwischen Arzfeld und Enzen: 18. Raderlebnissonntag „Südeifel Tour“ ein voller Erfolg

BOLLENDORF. Am gestrigen Sonntag fand nach corona-bedingter dreijähriger Pause wieder die Südeifel Tour statt. Der 18. Raderlebnissonntag in der Südeifel war ein voller Erfolg. Mehr als 8.000 Besucherinnen und Besucher von Klein bis Groß schwangen sich auf ihre Sattel und radelten auf 25 Kilometern zwischen Arzfeld, Neuerburg und Enzen durch das Enztal.

Schon kurz nach dem offiziellen Start um 10 Uhr herrschte reger Betrieb auf der Strecke. In den Ortsgemeinden Arzfeld, Zweifelsscheid, Neuerburg, Sinspelt, Mettendorf und Enzen wurde ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Das kulinarische Angebot konnte sich ebenfalls Sehen lassen: Cocktails, eifeltypische Gerichte wie Buchweizenknödel, Grillspezialitäten oder Reibekuchen, Bio-Grillkäse vom Ziegenhof Petra Elsen in Hommerdingen, Hamburger, selbstgemachtes Eis und natürlich selbstgebackener Kuchen lockte die Besucherinnen und Besucher an die einzelnen Stationen.

Auch für die Kleinsten wurde mit Kinderschminken, Mitmach-Angeboten des Dinosaurierparks Teufelsschlucht, Hüpfburgen und Luftballonwettbewerb viel geboten. „Es ist sehr viel Arbeit, alle packen mit an und wir haben uns schon seit Wochen auf diesen Tag gefreut.“, sagt Manfred Reinard, Bürgermeister von Mettendorf. Die Anstrengungen aller Beteiligten wurden mit zufriedenen Radlerinnen und Radlern belohnt. „Beim Radfahren gibt es nahezu keine Altersgrenze und so ist toll, zu sehen, wie Jung und Alt hier gemeinsam unterwegs sind und Spaß haben.“, so Bruno Zwank, Geschäftsführer der Felsenland Südeifel Tourismus GmbH.

Viele Beteiligte haben dafür gesorgt, dass die Südeifel Tour ein voller Erfolg wurde. „Unser besonderer Dank gilt neben den Vereinen auch den Feuerwehren, Gemeindemitarbeitern, der Polizei und den DRK Ortsvereinen in Neuerburg und Arzfeld, die für Sicherheit entlang der Strecke sorgten. Besonders das ehrenamtliche Engagement ist großartig, denn nur gemeinsam lässt sich so ein Event auf die Beine stellen“, betont Anna Carina Krebs, Tourismusmanagerin der Felsenland Südeifel Tourismus GmbH, die zusammen mit der Verbandsgemeinde Südeifel die Südeifel Tour organisiert hat.