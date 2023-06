Trier-Ehrang: Gruppe schlägt zu Sechst 36-Jährigen vor Kneipe zusammen – Brüche im Gesicht

TRIER-EHRANG. Wie die Polizei Schweich mitteilt, ereignete sich am heutigen Sonntag, 18.06.2023, gegen 01:25 Uhr in der Kyllstraße in Trier-Ehrang vor einer Kneipe ein Körperverletzungsdelikt, bei dem der 36-jährige Geschädigte diverse Verletzungen erlitt.

Aus bislang ungeklärten Gründen wurde der Geschädigte von etwa sechs Männern ins Gesicht geschlagen, nachdem er diese ansprach. Weiter zu dieser Personengruppe gehörten auch etwa drei Frauen. Der Geschädigte erlitt mittelschwere Verletzungen durch Brüche im Gesicht.

Die Tätergruppierung wurde mit südländischem Aussehen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren beschrieben. Einer der Täter, etwa 35 bis 40 Jahre alt, wurde als kräftig, kurzes Haar und ohne Oberbekleidung beschrieben. Zeugen die Hinweise zu dieser Tätergruppe geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.