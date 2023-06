Waldbrand zwischen Riveris und Waldrach – Polizei sucht Verursacher

RIVERIS. Am heutigen Sonntag, 18.06.2023, wurden die Feuerwehren Morscheid und Riveris gegen 14.00 Uhr auf Grund einer größeren Rauchentwicklung, in einem Waldstück zwischen Riveris und Waldrach, oberhalb der K 66 alarmiert.

Hierbei konnte eine kleine Fläche festgestellt werden, die lichterloh brannte. Offensichtlich wurde in diesem Bereich kurz zuvor gezündelt, was außer Kontrolle geriet. Glücklicherweise konnten die Feuerwehren die Brandfläche schnell ablöschen, da das Feuer drohte, auf den Wald überzugreifen. Da die Verursacher vor Eintreffen der Feuerwehr die Brandstelle verließen, wird von Seiten der Polizei Schweich hinsichtlich der Verursacher ermittelt.

Vor Ort konnten diverse Gegenstände sichergestellt werden, die den möglichen Verursachern zuzuordnen sind.

Zeugen die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Schweich ausdrücklich auf die Gefährlichkeit von Feuerstellen zur aktuellen Trockenperiode hin.

Nur Dank des Schnellen Eingreifens der Feuerwehren konnte in diesem Fall ein Waldbrand verhindert werden.