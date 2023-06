Tus Issel unterliegt knapp mit 1:0: 1. FFC Montabaur gewinnt Rheinland-Pokal der Frauen

HÖHR-GRENZHAUSEN/SCHWEICH-ISSEL. Der 1. FFC Montabaur hat den Rheinlandpokal der Frauen gewonnen. Vor rund 600 Zuschauern auf dem Rasenplatz „Am Flürchen“ in Höhr-Grenzhausen trafen der sechste der Regionalliga Südwest, der 1. FFC Montabaur, und der ein Platz besser platzierte TuS Issel aufeinander. Ein spannendes Finale war also vorprogrammiert.

Und so eng wie das Spiel im Vorfeld erwartet werden konnte, begann es auch. Beide Mannschaften tasteten sich ab, Chancen bekamen die zahlreichen Zuschauer zunächst nicht zu sehen. Mit zunehmender Spieldauer waren es dann die Westerwälderinnen, die die Spielkontrolle übernahmen und sich dem Tor annäherten. Entweder scheiterte der 1. FFC aber am unsauber gespielten letzten Pass in die Tiefe oder an der mangelnden Chancenverwertung vor allem nach Standardsituationen. Folgerichtig ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs zeigte sich Issel nach vorne verbessert und kam vor allem über die Außen regelmäßig in den Sechzehner, wo aber letztlich immer noch ein Montabaurer Abwehrbein dazwischenkam oder die Präzision im Abschluss fehlte.

Nachdem der 1. FFC dieser 15-minütigen Druckphase der Gäste standgehalten hatte, kam er dann selbst mal wieder gefährlich nach vorne – und zur 1:0-Führung: Nach einem Steckpass durch die Isseler Innenverteidigung hindurch enteilte Marie Fischer der Abwehr und blieb vor Dana Gotthard im Tor der Gäste eiskalt. Ihr überlegter Abschluss an der Torfrau vorbei ins lange Eck sorgte für viel Jubel auf den Tribünen. Nur eine Minute später wäre Montabaur dann sogar fast das 2:0 gelungen, nach dem Schuss von der gerade erst eingewechselten Marie Hof machte sich Gotthard allerdings sehr lang und fischte den Ball aus dem langen Eck.

Dann plätscherte das Spiel wieder etwas vor sich hin und war vor allem durch intensive Zweikämpfe im Mittelfeld geprägt, die Schiedsrichterin Naemi Breier aber souverän bewertete. 20 Minuten vor dem Ende kam Issel zu seiner gefährlichsten Chance des Tages – der Freistoß von Victoria Dietsch aus rund 30 Metern Entfernung landete allerdings an der Latte. Die restliche Spielzeit war dann geprägt von leidenschaftlich verteidigenden Westerwälderinnen und verzweifelt anrennenden Gästen von der Mosel, die aber einfach kein Tor zustande bringen konnten. Der Jubel beim 1. FFC Montabaur und seinen Fans kannte nach Abpfiff keine Grenzen denn der Pokalsieg bedeutet auch, dass Montabaur in der kommenden Saison in der ersten Runde des DFB-Pokals vertreten sein wird.

„Wir haben ein spannendes Endspiel um den Frauen-Rheinlandpokal gesehen, in dem es aber leider nur einen Sieger geben konnte. Der Frauen- und Mädchenfußball im Rheinland ist auf dem richtigen Weg – das hat dieses hochkarätige Finale gezeigt. Wir als Verband möchten diese Entwicklung mit ganz viel Energie unterstützen“, zeigte sich Michaela Breuer-Hück, Vizepräsidentin Frauen & Mädchen des FVR, nach der Pokalübergabe begeistert.