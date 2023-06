Polizei setzt Taser ein: Mann greift Mitbewohner mit Messer, Schlagstock und Pfefferspray an

EDENKOBEN. Am späten Freitagabend teilten zwei junge Männer aus der Weinstraße in Edenkoben mit, dass sie von ihrem Mitbewohner mit einem Messer und einem Schlagstock bedroht wurden und einer der Männer durch den ihn mit dem Schlagstock am Oberschenkel verletzt wurde.

Als zwei Streifenwagenbesatzungen vor Ort erschienen, rannte der Beschuldigte unmittelbar aus der gemeinsamen Wohnung und versprühte unvermittelt Pfefferspray auf seinen Mitbewohner und die vier Polizeibeamten. Der erheblich alkoholisierte, 33-jährige Beschuldigte konnte schließlich unter Zuhilfenahme des Distanzelektroimpulsgerätes zu Boden gebracht und fixiert werden.

Er wurde im Anschluss einer Gewahrsamseinrichtung zugeführt, wo er die Nacht verbringen musste. Gegen den Mann wurden Strafverfahren u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der Geschädigte sowie die vier eingesetzten Polizeibeamten erlitten durch den Angriff mit dem Reizgas Reizungen der Atemwege und Schmerzen an den freiliegenden Körperstellen. (Quelle: Polizeidirektion Landau)