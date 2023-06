Hermeskeil: Deutschland-Flagge von Privatgrundstück geklaut

HERMESKEIL. In der Nacht von Mittwoch, 31. Mai, auf Donnerstag, 1. Juni 2023, wurde von einem Privatgrundstück in Hermeskeil eine Deutschland-Flagge entwendet. Der Täter hat hierbei den Zaun des Anwesens, An der alten Brauerei 12, überstiegen und die Fahne vom Mast entfernt.

Möglicherweise wurden in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder ist der plötzliche Besitz einer Deutschland-Fahne aufgefallen. Hinweise nimmt die Polizei Hermeskeil (Telefon: 06503/91510) entgegen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)