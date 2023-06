RLP: Spektakulärer Kreisverkehr-Crash – Fahrer flüchtet zu Fuß – verletzten Beifahrer zurückgelassen

WORMS. Am heutigen Donnerstag kam es in den frühen Morgenstunden gegen 4.15 Uhr in dem Kreisverkehr Gaustraße / Berliner Ring / Siegfriedstraße in Worms zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer des Unfallfahrzeuges flüchtete fußläufig.

Der unbekannte Fahrer befuhr die Gaustraße demnach in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs, kam vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit der Innenbegrenzung des Kreisverkehrs. Das Fahrzeug wurde hierdurch auf die Grünfläche des Kreisverkehrs katapultiert und fing im Motorraum Feuer. Die beiden Insassen konnten das Unfallfahrzeug selbstständig verlassen.

Der Fahrer ergriff noch vor dem Eintreffen der Beamten fußläufig die Flucht. Lediglich der Beifahrer blieb leichtverletzt zurück. Über den Fahrer ist bislang nur bekannt, dass dieser ein weißes T-Shirt trug. Bei dem Verkehrsunfall wurden der PKW und die Innenbegrenzung des Kreisverkehrs beschädigt. Weiterhin mussten auslaufende Betriebsstoffe gebunden und die Fahrbahn gereinigt werden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 17.000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden. (Quelle: Polizeidirektion Worms)