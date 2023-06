Bitburg: Feuerwehr rückt zu Garagenbrand aus

BITBURG. Wie die Polizei Bitburg mitteilt, kam es am heutigen Mittwochnachmittag gegen 16.05 Uhr zu einem Brand in einer Garage in Bitburg, auf dem Monental, welche unmittelbar an ein Wohnhaus angrenzt.

Durch Bewohner des Hauses wurde der Brand bemerkt und die Feuerwehr informiert. Die Bewohnerin wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung untersucht.

Das Feuerwehr konnte durch ca. 20 eingesetzte Kräfte der Feuerwehr Bitburg schnell gelöscht werden, ein Übergreifen auf das Wohnhaus wurde so verhindert. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erscheint ein technischer Defekt als Brandursache wahrscheinlich.

Der entstandene Sachschaden dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Im Einsatz befanden sich neben den Feuerwehrkräften ein RTW sowie die Polizeiinspektion Bitburg mit einer Streifenwagenbesatzung und dem Kriminaldienst.