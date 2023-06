Horror-Unfall im Saarland: Zwei Tote bei Kollision von PKW und E-Scooter

SAARBRÜCKEN. Zwei Menschen auf einem E-Scooter sind nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Saarbrücken gestorben. Der Unfall hatte sich aus bisher ungeklärten Gründen am Dienstagabend in der Innenstadt ereignet, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte.

Eine Person starb noch an der Unfallstelle. Eine weitere Person erlag später in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. Zur Identität der Opfer machte die Polizei zunächst keine Angaben, da eine Person noch nicht vollständig identifiziert war. Es soll sich nach ersten Erkenntnissen aber um eine Frau und einen Mann handeln. (Quelle: dpa)