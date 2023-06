Gute Nachrichten: 85-Jähriger aus Traben-Trarbach wohlauf aufgefunden

TRABEN-TRARBACH. Wie die Polizei Zell am Donnerstagmittag mitteilt, konnte der seit etwa 09.00 Uhr vermisste 85-jährige Mann aus Traben-Trarbach aufgrund von Zeugenaussagen wohlbehalten am Busbahnhof in Traben aufgefunden werden.

Der Mann wurde nach Überprüfung seines Gesundheitszustandes an seine Wohnanschrift verbracht und in die Obhut der Angehörigen übergeben.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Die Polizeiinspektion Zell und die Polizeiwache Traben-Trarbach bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung.