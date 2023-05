Naturpark Südeifel: Orchideen als Sinnbild des Schönen und Seltenen

IRREL. Der Naturpark Südeifel gehört zu den an Orchideen reichsten Gebieten in Deutschland, er verfügt über seltene und streng geschützten Orchideenarten. Im Naturpark existieren von den etwa 60 in Deutschland verbreiteten Arten noch 30.

Im Naturpark Südeifel sind beispielsweise das Weiße Waldvögelein (Cephalanthera damasonium) und das Gefleckte Knabenkraut (Dactylorhiza maculata) heimisch. Das Weiße Waldvögelein ist 20 – 60 cm hoch, die Blüten weiß bis gelblichweiß. Es wächst meist in Laub- und Mischwäldern, selten in Nadelwäldern, ist Kalk- und wärmeliebend. Die Blütezeit reicht von Mai bis Juni. Das Gefleckte Knabenkraut ist 10 – 90 cm hoch, die Blüten sind hellrosa, selten reinweiß. Die Orchidee wächst auf feuchten und trockenen Wiesen, Halbtrockenrasen, Wald- und Straßenränder. Sie blüht im Juni und Juli.

Die filigranen Pflanzen dürfen weder zertreten noch gepflückt werden. Ausgraben und Umpflanzen sind ebenfalls verboten und zudem sinnlos. Denn Orchideen sind mit ihrem Standort tief verwurzelt, sie bilden eine Symbiose mit den sogenannten Mykorrhiza-Pilzen, ohne deren Nährstoffe die Samen der Orchideen nicht keimen können. Sie können daher nur an dem Standort wachsen, an dem der für sie notwendige Wurzelpilz lebt. Ein Ausgraben und Umpflanzen der Orchideen führt zu einem Absterben dieser Wurzelpilze.

Wer sich über die im Naturpark heimischen Arten informieren will, kann die reich bebilderte Broschüre zum Orchideenschutz in der Südeifel mit den Steckbriefen der 30 heimischen Arten beim Zweckverband Naturpark Südeifel bestellen für 3,50 Euro plus Versand (E-Mail an info@naturpark-suedeifel.de). Außerdem ist ein 3D-Buch mit stereoskopischen Orchideen-Bildern beim Zweckverband erhältlich für 9,- Euro plus Versand. Beides ist auch bei der Felsenland Südeifel Tourismus GmbH erhältlich zu denselben Preisen, Neuerburger Str. 6, 54669 Bollendorf. Oder per Mail unter info@felsenland-suedeifel.de und unter www.felsenland-suedeifel.de.

Über den Naturpark Südeifel:

Der Naturpark Südeifel ist ein Schutzgebiet mit einer Fläche von 432 Quadratkilometern in der Eifel, das sich wegen seiner landschaftlichen Vielfalt und dem damit verbundenen Artenreichtum der hier beheimateten Flora und Fauna für ein intensives Naturerleben besonders eignet. Er gehört zu den attraktivsten Landschaften Deutschlands, diese sind durch 16 Nationalparke, 18 Biosphärenreservate und 104 Naturparke geschützt. Natur ist dabei nicht nur Kulisse für touristische Aktivitäten, sondern Grundlage für einen großen Bereich des Tourismus. Denn diese als Nationale Naturlandschaften bezeichneten Schutzgebiete halten für touristische Gäste und Einheimische viele nachhaltige Möglichkeiten bereit, Natur zu erleben und sich in ihr zu erholen, ohne die Natur-Werte zu gefährden. (Quelle: Naturpark Südeifel)