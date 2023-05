Region: Frühjahrsaufschwung schwächer als sonst – Arbeitslosigkeit kaum gesunken

TRIER. Die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt setzt sich in bescheidenem Umfang fort. Wie bereits im April ist im Mai die Zahl der Arbeitslosen in der Region leicht gesunken.

10.919 Menschen sind aktuell auf Jobsuche, das sind 190 Personen weniger als im April. Die Arbeitslosenquote fällt damit um 0,1 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent. Auch wenn es sich um eine moderate Reduzierung der Arbeitslosigkeit handelt, so ist die Fluktuation am Arbeitsmarkt doch enorm. So wurden im Mai 2.288 neue Arbeitslose registriert, 2.458 Menschen konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden, regionale Betriebe meldeten 865 neue Stellenangebote, insgesamt 5.801 Jobs in der Region sind weiterhin vakant.

Besonders auffällig ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Hier hat sich innerhalb von vier Wochen die Zahl der Jobsuchenden um 3,9 Prozent reduziert. Die Arbeitslosenquote sinkt auf 3,6 Prozent. Für den Leiter der Agentur für Arbeit Trier, Heribert Wilhelmi, ist dies jedoch keine überraschende Entwicklung: „Innerhalb des Arbeitsagenturbezirks Trier, zum dem die Stadt Trier und die vier Landkreise Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg und Vulkaneifel gehören, stellen wir immer wieder fest, dass der Landkreis Bernkastel-Wittlich in besonderem Maße von der saisontypischen Frühjahrsbelebung profitiert. Das geht auf die starke Gastronomie an der Mosel rund um Bernkastel-Kues zurück. Denn hier nimmt das Saisongeschäft nun wieder richtig an Fahrt auf und Arbeitskräfte, die über Winter pausieren mussten, werden wiedereingestellt.“

Der Blick auf die Gesamtregion offenbart jedoch, dass der Frühjahrsaufschwung in diesem Jahr deutlich schwächer ausfällt als sonst. „Die positive Arbeitsmarktentwicklung wird durch das Geschehen rund um den Ukraine-Krieg gebremst,“ betont Heribert Wilhelmi. „Seit einigen Monaten stagniert die insgesamt sehr hohe Arbeitskräftenachfrage. Darüber hinaus finden weiterhin Geflüchtete aus der Ukraine, verstärkt aber auch aus anderen Kriegs- und Krisenregionen, Unterstützung bei unseren Jobcentern.“

Derzeit sind 3.320 erwerbsfähige Personen aus der Ukraine in der Region Trier gemeldet. Seit Beginn dieses Jahres befindet sich dieser Wert auf einem stabilen Niveau. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus der Ukraine ist innerhalb eines Jahres um 187 Prozent gestiegen. Die aktuellsten Angaben liegen für den November des vergangenen Jahres vor, der 686 Beschäftigte aus der Ukraine zählte. Im November 2021 waren lediglich 239 Menschen aus der Ukraine in unserer Region sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

Die Arbeitsmarktzahlen im Überblick

In der Region Trier waren im Mai 10.919 Menschen arbeitslos gemeldet, 190 weniger als im April. Die Arbeitslosenquote sank auf 3,7 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen um 1.813 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt 0,6 Prozentpunkte höher als im Mai 2022.

Die Bewegungsdaten, die die Zugänge in Arbeitslosigkeit und die Abgänge aus Arbeitslosigkeit bewerten, geben wichtige Hinweise zur Dynamik am Arbeitsmarkt. Mehr Abgänge als Zugänge deuten auf sinkende Arbeitslosigkeit. Im Mai sind 2.458 Menschen der Arbeitslosigkeit entkommen, 2.288 Menschen haben sich arbeitslos gemeldet.

Personengruppen – jugendliche und ältere Arbeitslose, Frauen und Männer, Ausländer und Schwerbehinderte Menschen

Alle Personengruppen profitieren vom derzeitigen positivem Frühjahrstrend am Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen ist sowohl bei Männern und Frauen als auch bei den Untergruppen Jüngere unter 25 Jahre, Ältere ab 55 Jahren, Ausländer und schwerbehinderte Arbeitslose rückläufig. 5.823 der Arbeitslosen im Agenturbezirk Trier sind Männer, 5.096 Frauen. Unter den insgesamt 10.919 Arbeitslosen befinden sich 1.129 Jüngere unter 25 Jahren, 2.881 Ältere ab 55 Jahren sowie 3.481 Ausländer und 656 Schwerbehinderte Menschen.

Stellenangebote

Die Zahl der freien Stellen in der Region Trier liegt mit 5.801 Angeboten 12 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Gegenüber April hat sich der Bestand um 135 Stellen erhöht. Im Mai wurden 865 neue Stellenausschreibungen erfasst. Die meisten offenen Stellen gibt es in der Zeitarbeit mit 967 Angeboten, im verarbeitenden Gewerbe mit 853 und im Handel mit 662 freien Stellen.

Unterbeschäftigung

Wer an einer Qualifizierung teilnimmt oder erkrankt ist, wird während dieser Zeit laut Gesetz nicht als Arbeitsloser gezählt. Um hier Transparenz zu schaffen, publiziert die Bundesagentur für Arbeit jeden Monat die sogenannte Unterbeschäftigungsquote. Sie bezieht zusätzlich zu den Arbeitslosen unter anderem all jene ein, die zur Erhöhung ihrer Integrationschancen arbeitsmarktpolitisch gefördert werden. Laut aktueller Datenbasis lag im Mai die Unterbeschäftigung im Bezirk der Agentur für Arbeit Trier bei 14.784 Personen. Die Unterbeschäftigungsquote liegt bei 5 Prozent und hat sich somit gegenüber April um 0,1 Prozentpunkte reduziert.

Blick in die einzelnen Regionen

Stadt Trier

In der Stadt Trier ist die Arbeitslosigkeit leicht zurückgegangen. 3.707 Menschen, 53 weniger als im April, befinden sich aktuell auf Jobsuche. Die Arbeitslosenquote fällt um 0,2 Prozentpunkte auf 6 Prozent. Insgesamt schlägt in der Stadt Trier weiterhin der hohe Bestand an zu betreuenden Menschen in den Jobcentern nach Sozialgesetzbuch II zu Buche (SGB II). Hierzu gehören unter anderem langzeitarbeitslose Menschen, aber auch zum Beispiel Schutzsuchende aus der Ukraine, die im Jobcenter Leistungen und Unterstützung bei der Arbeitsmarktintegration erhalten. 2.579 der 3.707 Arbeitslosen in der Stadt Trier werden durch das Jobcenter betreut.

In der Stadt Trier sind 2.052 der Arbeitslosen männlich, 1.655 weiblich. Unter den insgesamt 3.707 Arbeitslosen sind 415 Jüngere unter 25 Jahren, 729 Ältere über 55 Jahren, 1.345 Ausländer und 1.157 Langzeitarbeitslose. Im Mai haben sich 755 Menschen im Stadtgebiet arbeitslos gemeldet, 814 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Wie jedes Jahr im Frühling mit Beginn der Tourismussaison, fällt auch in diesem Mai der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Kreis Bernkastel-Wittlich im Vergleich mit den anderen Landkreisen am deutlichsten aus. 2.330 Menschen sind arbeitslos, 90 weniger als noch im Mai. Gegenüber Mai 2022 erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen um 507 Personen. Die Arbeitslosenquote liegt 0,2 Prozentpunkte niedriger als im April und beträgt 3,6 Prozent.

In den Maiwochen mussten sich 498 Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Bernkastel-Wittlich arbeitslos melden. Das sind 42 weniger als im Vormonat, aber 62 mehr als vor einem Jahr. 572 Personen konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. 1.200 der insgesamt 2.330 Arbeitslosen sind Männer, 1.130 sind Frauen. Darunter befinden sich 213 Jüngere zwischen 15 und 24 Jahren, 697 Arbeitslose, die älter als 55 Jahre sind, 774 Ausländer und 547 Langzeitarbeitslose.

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm gibt es von April auf Mai kaum Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote hält sich stabil bei 2,4 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen hat sich um 5 auf 1.292 Jobsuchende verringert. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Zuwachs um 97 Personen.

Unter den aktuell 663 arbeitslosen Männern und 629 arbeitslosen Frauen befinden sich 146 Jüngere zwischen 15 und 24 Jahren, 363 Ältere ab 55 Jahren, 320 Ausländer und 371 Langzeitarbeitslose. 317 Menschen konnten im Mai ihre Arbeitslosigkeit beenden. 308 Personen meldeten sich erstmals oder erneut arbeitslos.

Kreis Vulkaneifel

Die Vulkaneifel profitiert im Mai nicht von der Frühjahrbelebung. Die Arbeitslosigkeit ist leicht um 7 auf 1.358 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote bleibt damit unverändert bei 4,1 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr steigt sie um 1,1 Prozentpunkte.

Betrachtet man die verschiedenen Personengruppen, so ist nur unter den Frauen, mit einer Reduzierung um 5 Personen, die Arbeitslosigkeit in den letzten vier Woche leicht zurückgegangen. Bei Männern, Jüngeren, Älteren und Ausländern ist sie leicht angestiegen. Unter den 698 arbeitslosen Männern und 660 arbeitslosen Frauen befinden sich 135 Jüngere bis 25 Jahren, 412 Ältere ab 55 Jahren, 390 Ausländer und 357 Langzeitarbeitslose.

Im Mai haben sich 256 Bürgerinnen und Bürger aus dem Vulkaneifelkreis arbeitslos gemeldet. 250 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Landkreis Trier-Saarburg

Im Landkreis Trier-Saarburg entwickelt sich der Arbeitsmarkt im Mai leicht positiv. Die Zahl der Arbeitslosen verringert sich seit April um 49 auf 2.232 Personen. Im Vergleich zum April 2022 hat sich die Arbeitslosigkeit jedoch um 214 Personen erhöht. Die Arbeitslosenquote sank seit April um 0,1 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent und liegt im Vorjahresvergleich um 0,2 Prozentpunkte höher.

Unter den 1.210 arbeitslosen Männern und 1.022 arbeitslosen Frauen befinden sich 220 Jüngere unter 25 Jahren, 675 Ältere ab 55 Jahren, 652 Ausländer und 571 Langzeitarbeitslose. 471 Menschen meldeten sich arbeitslos. 505 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. (Quelle: Agentur für Arbeit Trier)