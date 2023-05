Keine Punkte zum Saisonabschluss: Eintracht-Trier unterliegt Offenbach mit 0:1 (0:0)

TRIER. Trotz einer guten Vorstellung steht die Trierer Eintracht am Ende ohne Punkte da. Vor 2.202 Zuschauern mussten sich die Blau-Schwarz-Weißen gegen die Kickers Offenbach geschlagen geben.

Cheftrainer Andreas Zimmermann startete mit zwei Änderungen im Vergleich zum 3:2-Sieg in Kassel in die Partie. Der zuletzt gelb-gesperrte Dominik Kinscher ersetzte den kurzfristig erkrankten Maurice Wrusch. Zudem verteidigte Noah Herber hinten rechts und rückte für den angeschlagenen Kapitän Christopher Spang in die Startelf.

Die Gäste, für die es vor der Partie ebenfalls um nichts mehr ging, hatten die erste große Gelegenheit. Nach nach einem strammen Flachschuss sprang der Ball aus Sicht des SVE glücklich vom Innenpfosten aus dem Tor von Daniel Ternes (12. Minute). Kurz drauf verpasste Lucas Hermes die Gästeführung, als die Eintracht-Defensive eine Hereingabe nicht abwehren konnte (14.). Die Elf von Andreas Zimmermann hatte in einem insgesamt ereignisarmen Spiel Schwierigkeiten, sich klare Torchancen zu erarbeiten und Strafraumszenen zu kreieren. Viel mehr war Offenbach dagegen durch Jopek (23.), Kurbegovic (28.) und Feigenspan noch häufiger in der Gefahrenzone.

Nach der Halbzeit zeigte sich den Zuschauern ein ähnliches Bild, bei dem es beiden Teams an der letzten Überzeugung fehlte. Mit einem weiteren Aluminiumtreffer für den OFC hatte Julian Albrecht eine gute Torgelegenheit (60.). Kurz nachdem Vincent Boesen eine gute Ausgleichschance nicht konsequent genug nutze (69.), fiel die insgesamt verdiente Führung für die Gäste aus Offenbach: Björn Jopek konnte SVE-Keeper Ternes aus 14 Metern erfolgreich überwinden (78.).

Kurz vor Schluss erlebten die abermals mehr als 2.000 Zuschauer im Trierer Moselstadion nochmals einen Gänsehautmoment: Der seit über 600 Tagen verletzte Tim Garnier absolvierte unter großem Applaus einen Kurzeinsatz und kehrte damit nach langer Leidenszeit wieder auf den Platz zurück.

Mit der Niederlage im letzten Saisonspiel verabschiedet sich die Eintracht in die Sommerpause. Informationen zum Vorbereitungsplan werden zeitnah folgen.

Eintracht-Trier: Ternes – Herber, Maurer, Thayaparan, Schwab – Lo Scrudato (85. Kalweit), R. Garnier, Kinscher, Debrah (72. Osawe) – Brandscheid (72. Schacht), Boesen (90. T. Garnier)

Kickers Offenbach: Engl (63. Zadach) – Moreno Giesel, Kurbegovic, Zieleniecki, Marcos – Albrecht, Jopek – Feigenspan (90./+3 Karakus), Mesanovic, Wanner (84. Balic) – Hermes (63. Hosiner)

Tor: 0:1 Jopek (78.)

Schiedsrichter: Philipp Hofheinz Zuschauer: 2.202