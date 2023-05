„Werden nichts unversucht lassen“ – Eintracht Trier vor letztem Auswärtsspiel der Saison

TRIER. Die Eintracht gastiert am Samstagmittag beim KSV Hessen Kassel. Anstoß am 33. Spieltag der Regionalliga Südwest ist um 14:00 Uhr im Auestadion.

Die Ausgangslage der Eintracht

Der SVE steht bereits als Absteiger aus der Regionalliga fest. Vergangene Woche gab es gegen den FC Homburg eine 1:4 Heimniederlage. Aktuell steht der SVE mit 19 Punkten auf dem 18. Tabellenplatz.

Der Gegner KSV Hessen Kassel

Der KSV Hessen Kassel steht mit 32 Punkten auf Platz 13 der Regionalliga Südwest. Am vergangenen Spieltag konnte der KSV einen wichtigen Dreier gegen den Bahlinger SC feiern. In den letzten zehn Regionalligaspielen konnte Kassel 15 Punkte einfahren (4 Siege; 3 Unentschieden; 3 Niederlagen). Bester Angreifer der Balinger ist der 21-jährige Noah Jones mit sechs Saisontoren.

Die Personalsituation des SVE

Tim Garnier (Aufbautraining), Maurice Roth (Knieverletzung), Sven König, Ömer Yavuz (beide Fußverletzung), Dominik Kinscher (5. Gelbe Karte) und Kevin Heinz (Leistenprobleme) stehen nicht zur Verfügung.

Das sagt SVE-Cheftrainer Andreas Zimmermann

„Gegen Kassel steht das vorletzte Spiel in der Regionalliga an. Für den KSV geht es in diesem Spiel um alles. Wir möchten uns jedoch mit einem Auswärtssieg aus der Liga verabschieden und werden nichts unversucht lassen, um drei Punkte mit nach Trier zu holen.“

Die Fakten zum Spiel

Bislang trafen der SV Eintracht-Trier 05 und der KSV Hessen Kassel zwölf Mal aufeinander. Das letzte Duell beider Mannschaften war am 16. Spieltag der laufenden Saison. Nach guter Vorstellung verlor die Eintracht, nach einem Eigentor in der Nachspielzeit, das Spiel unglücklich mit 0:1. Das Spiel wird geleitet vom unparteiischen Marc Heiker. Ihm assistieren Marvin Hoffmann und Alessio Remili. Bislang leitete der Schiedsrichter 31 Spiele in der Regionalliga Südwest und 32 Junioren- Bundesligaspiele. Den SVE pfeift er zum zweiten Mal.