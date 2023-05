3. Liga: Gute Ausgangslage – Saarbrücken will im Aufstiegskampf kühlen Kopf bewahren

SAARBRÜCKEN. Der 1. FC Saarbrücken will im packenden Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga kühlen Kopf bewahren. «Wir haben eine gute Ausgangslage und können nur das beeinflussen, was wir selbst in der Hand haben. Daher schauen wir nur auf uns», sagte Trainer Rüdiger Ziehl vor der Partie des Tabellenfünften am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaTV) beim MSV Duisburg.

Die Saarländer liegen nur einen Punkt hinter einem direkten Aufstiegsplatz, da der derzeitige Zweite SC Freiburg II nicht aufsteigen darf. Der um einen Zähler besser postierte SV Wehen Wiesbaden tritt am vorletzten Spieltag bei Spitzenreiter SV Elversberg an. Saarbrücken spielt zum Saisonfinale am kommenden Samstag gegen Viktoria Köln.

«Natürlich schaut man auch mal auf die Tabelle, aber mit dem Anpfiff sind alle Rechnereien vergessen. Wir müssen unsere Leistung abrufen und früh unter Beweis stellen, dass wir dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen», sagte Mittelfeldspieler Dave Gnaase. Verzichten muss Ziehl auf die Langzeitverletzten Sebastian Jacob und Steven Zellner sowie auf Robin Scheu. Etwa 3500 FCS-Fans werden die Mannschaft zum Auswärtsspiel begleiten.

