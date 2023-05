50 Jahre Städtepartnerschaft: 11-köpfige Trierer Delegation besucht Pula in Kroatien

TRIER/PULA. Anlässlich des 50. Jubiläums der Städtepartnerschaft besuchte eine elfköpfige Delegation der Stadt Trier unter Leitung von OB Wolfram Leibe kürzlich die kroatische Partnerstadt Pula. Das Jubiläum stand zwar schon im Jahr 2021 an, konnte wegen der Corona-Pandemie aber erst jetzt gemeinsam gefeiert werden. Umso größer war die Freude, sich jetzt wieder persönlich treffen und austauschen zu können.

In mehrmonatigen Vorbereitungen und Abstimmungen hatten beide Städte ein breit gefächertes Programm für die Mitreisenden zu den Themen Kommunalpolitik, Vereinssport und Feuerwehr erarbeitet. Dazu standen Fachtermine für die mitreisenden Mitglieder des Stadtrates, die Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung sowie das Vorstandsmitglied des Radsportvereins Schwalbe Trier an. Ein erster Höhepunkt war die gut besuchte Aufführung von Carl Orffs „Carmina Burana“ auf dem Forum-Platz im Herzen der Stadt am Ankunftsabend.

Der folgende Tag begann mit einem Austausch im Rathaus: Empfangen wurden die Trierer von einer elfköpfigen Delegation unter der Leitung der stellvertretenden Bürgermeisterin Pulas, Ivona Močenić, darunter leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Pulas, Vertreter des Stadtrates sowie die Leitungen der Tourismusbehörde und der Feuerwehr. In der Sitzung konnten insbesondere die Mitglieder des Trierer Stadtrates (Jutta und Thomas Albrecht, Christa Kruchten-Pulm, Richard Leuckefeld und Marco Marzi) und die Delegation der Stadt Pula Fragen zur Kommunalfinanzierung, der wirtschaftlichen Rolle des Tourismus für Pula und der Tourismusförderung diskutieren, sowie über Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung des Klimawandels sprechen. Auch das Thema nationale Minderheiten in der kroatischen Politik wurde erörtert. Über die Möglichkeiten einer Kooperation im Bereich Tourismus werden nach der Reise vertiefende Gespräche geführt. OB Leibe und die stellvertretende Bürgermeisterin Močenić brachten beiderseitig ihren Wunsch nach einer Intensivierung des Austauschs in den Bereichen Verwaltung, Schulen und Kultur zum Ausdruck.

Im Anschluss an die Sitzung nahm die Delegation an einer feierlichen Zeremonie zum „Tag der Befreiung“ im Istrischen Nationaltheater teil, zu der auch der kroatische Staatspräsident Zoran Milanović angereist war. Die anschließende Eröffnungsfeier des jüngst wieder aufgebauten Kleinen Römischen Theaters beeindruckte mit einem reichhaltigen Programm aus Reden, Musik und Performance. Dabei ergab sich auch die Gelegenheit zu weiterführenden Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern der Partnerstadt.

Im weiteren Reiseverlauf konnten die Mitreisenden die größte Stadt Istriens bei einer Stadtführung auf Einladung der örtlichen Tourismusbehörde näher kennenlernen. Dabei erfuhren die Gäste viel Interessantes und Wissenswertes über das Amphitheater, die Geschichte der Stadt und ihre Bewohnerinnen und Bewohner.

Eingehende Gespräche, etwa zum Thema Waldbrandbekämpfung, führten OB Leibe, sein stellvertretender Büroleiter Lukas Löwen, der Leiter der Trierer Berufsfeuerwehr, Andreas Kirchartz, und sein Mitarbeiter im Bereich Katastrophenschutz, Luka Buntic – ebenfalls sprach- und kulturkundig – bei einem Austausch mit Vertretern der Feuerwehr. Dabei wurde auch eine mögliche Zusammenarbeit bei der Ausbildung in den Blick genommen.

Zum Thema Sport tauschten sich Stadtratsmitglied Marco Marzi und Marcel Tarter, Vorstandsmitglied des Radsportvereins Schwalbe Trier, mit zwei Sportfunktionären aus Pula über Möglichkeiten der künftigen Kooperation aus. Sie führten fruchtbare Gespräche mit dem ehemaligen Sportdezernenten der Stadt, Erik Lukšić, sowie dem leitenden Trainer des „Triatlon Klub Pula“, Željko Bijuk. Die Partnerschaft konkretisiert sich bereits: Im Sommer kommt eine Gruppe aus Pula zum Internationalen Jugendsportcamp nach Trier, was den Austausch weiter vorantreiben wird.

OB Wolfram Leibe zieht ein äußerst positives Fazit und freut sich, dass die Kooperation mit der istrischen Partnerstadt auf so vielfältigen Ebenen weiterhin mit Leben gefüllt wird. (Quelle: Stadt Trier)