“Kleines Dorf – große (Arten)Vielfalt – Abschluss der “Woche der Artenvielfalt” in Ensch

ENSCH. “Kleines Dorf – große (Arten)Vielfalt – Ensch: Natur. Kultur. Genuss” lautete das Motto der Veranstaltung des Heimatvereins Ensch e.V. in Zusammenarbeit mit der Regionalinitiative “Faszination Mosel” zum Muttertag.

Eine wirkliche Vielfalt erwartete die Besucher auf dem Dorfmuseumsplatz. Kartoffelsuppe, Schmalzbrot, weiße Käsebrote, Kaffee und Kuchen, Weine und alkoholfreie Getränke sorgten für den kulinarischen Moselgenuss. Ferdi Kremer führte über den neu angelegten Vogelrundwanderweg ” Fliegende Edelsteine”, den der international bekannte DJ, Biologe und Sachbuchautor Dominik Eulberg am 10. Mai eröffnet hatte. Marktstände mit Honigprodukten, Alpakawolle, heimischen Kräutern, Museumsrundgänge, Kinderschminken, ein Hustensirup-Workshop und Informationen über die “Lebendigen Moselweinberge” sowie das Netzwerk der Regionalinitiative Faszination Mosel rundeten das bunte Programm ab. Die Winzerkapelle Ensch sorgte noch vor dem Regenschauer am Abend für die musikalische Unterhaltung.

Danke für das tolle Engagement aller Akteure in Ensch, die zum Abschluss der Aktionswoche zur biologischen Vielfalt in unserer wunderschönen Moselregion so eindrucksvoll beigetragen haben.