Nachbar hörte lauten Knall und Hilferufe: Mann von eigenem Pkw eingequetscht

GROSSROSSELN/VÖLKLINGEN. Wie die Polizei Völklingen mitteilt, nahm am Samstagabend ein aufmerksamer Nachbar in Grossrosseln im Ortsteil Nassweiler während Reinigungsarbeiten seiner Außenanlage einen lauten Knall sowie Hilferufe in der Nachbarschaft wahr.

Beim Nachschauen stellte er fest, dass sein Nachbar zwischen dessen Pkw und der Garagenwand eingeklemmt wurde. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine fehlerhafte Sicherung des Fahrzeuges gegen Wegrollen.

Weder wurde ein Gang eingelegt noch die Handbremse festgestellt. Ein Fremdverschulden konnte gänzlich ausgeschlossen werden.

Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Völklingen leisteten dem hinzugezogenen Rettungshubschrauber Christoph 16 sowohl Lande- als auch Starthilfe ohne besondere Vorkommnisse. Der Geschädigte wurde schwer verletzt mit einer vermuteten Beinfraktur in ein Krankenhaus gebracht.