++ Trierer Basketball: Umstrukturierung – Neuer Co-Trainer wird auch sportlicher Leiter ++

TRIER. Neuer Trainer-Assistent mit Doppelfunktion für die Gladiators Trier. Jacques Schneider wechselt aus Leverkusen nach Trier. Der 30-jährige A-Lizenzinhaber wird Assistent von Don Beck und besetzt zudem die neugeschaffene Position des sportlichen Leiters. Zukunft von Jermaine Bucknor bleibt offen.

Die Geschäftsführung der Gladiators Trier hatte bereits Strukturveränderungen angekündigt und können mit Jacques Schneider nicht nur ihren neuen Co-Trainer, sondern auch den neuen sportlichen Leiter der Trierer Profibasketballer präsentieren. Seit 2013 arbeitete Schneider im Rheinland bei Bayer Leverkusen, erst im Jugendbereich und später auch als Assistent von Hansi Gnad bei den Profis der Bayer Giants. Nun folgt der Wechsel nach Trier, wo Schneider neben der Co-Trainer-Position auch die neugeschaffene sportliche Leitung besetzt und somit weitreichende Kompetenzen innehat. Der in Bonn geborene Schneider feierte mit den Bayer Giants in der Saison 2020/21 den sportlichen Aufstieg in die BBL und konnte auch als Nachwuchstrainer der Leverkusener große Erfolge mit der NBBL-Mannschaft feiern, die Jahr für Jahr zu den stärksten Jugendteams Deutschlands gehören. Seit Sommer 2021 ist er zudem als Co-Trainer der deutschen U16- und U18-Nationalmannschaft im Einsatz. Schneider ist im Besitz einer A-Trainerlizenz und Teilnehmer des Elitetrainer-Lehrgangs von BBL und BARMER 2. Basketball Bundesliga.

„Mit Jacques haben wir einen Assistant Coach gefunden, der perfekt zu Don und unserer neuausgerichteten Vereinsstruktur passt. Mit dem sportlichen Leiter haben wir eine neue Position geschaffen, die neben der Zusammenstellung und Betreuung des Profikaders auch als Bindeglied zwischen Nachwuchs und Profiabteilung fungieren wird. Jacques bringt sehr viel Kompetenz im Nachwuchsbasketball mit und gilt auch im Profibereich als einer der talentiertesten Trainer Deutschlands. Als langjähriger Assistent von Hansi Gnad in Leverkusen kennt er die Liga genau und ist vor allem auf dem deutschen Markt extrem gut vernetzt. Das sind Eigenschaften, die ihn nicht nur als Co-Trainer, sondern auch als sportlichen Leiter qualifizieren. Wir sind sehr glücklich mit Jacques gleich zwei wichtige Positionen zu besetzen. Perspektivisch haben wir dazu einen jungen Co-Trainer, den wir mit viel Verantwortung ausstatten und so auf den Job als Headcoach der Gladiators vorbereiten“, sagt Geschäftsführer Achim Schmitz zur Verpflichtung von Schneider aus Leverkusen.

„Als erstes möchte ich mich bei den Verantwortlichen der Gladiators für das Vertrauen und die Chance an einem Standort wie Trier arbeiten zu dürfen bedanken. Ich verbinde mit Trier eine unfassbare Fankultur und Tradition. Trier ist eine absolute Basketballstadt und es ist eine große Ehre Teil dieses Standorts zu werden. Nach den Gesprächen mit der Geschäftsführung habe ich vor allem das große Potential des Standorts erkannt und glaube, dass wir hier alle gemeinsam sehr viel bewegen können. Die Freude auf die nächsten Wochen und Monate ist sehr groß und wir arbeiten bereits sehr hart an der Zusammensetzung der neuen Mannschaft. Ich bin überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit Don, als erfahrenem Heacoach und mir als sehr ambitioniertem deutschen Trainer hervorragend funktionieren wird“, sagt Schneider zu seinem Wechsel in die älteste Stadt Deutschlands.

Somit steht das neue Trainerteam der Gladiators Trier für die kommende Saison fest.