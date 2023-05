++ Trainer-Coup im Trierer Basketball – Don Beck kehrt als Headcoach zu den Gladiators zurück ++

TRIER. Die Gladiators Trier können früh in der Vorbereitung auf die Saison 2023/24 ihren neuen Cheftrainer präsentieren. Mit Don Beck kehrt der erfolgreichste Trainer der Trierer Basketballgeschichte an die Mosel zurück und übernimmt die Headcoach Position der Gladiatoren.

Von 1994 bis 2001 arbeitete Beck bereits in Trier und gewann mit der TVG Trier in den Jahren 1998 und 2001 den DBB-Pokal – bis heute die größten Erfolge des Trierer Profibasketballs. 1998 führte er sein Team dazu in das Playoff-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft und auch in verschiedenen europäischen Wettbewerben stand Beck als Trainer an der Seitenlinie der Trierer. Nach seinem Engagement in der ältesten Stadt Deutschlands wechselte der in New York City geborene Coach zum Bundesliga-Konkurrenten aus Oldenburg. Über Belgien, die Niederlande und eine Station als Nationaltrainer Luxemburgs kam Beck 2010 nach Japan, wo er das Team von Toyota Alvark übernahm. Im Jahr 2012 konnte er in der japanischen JBL die Meisterschaft gewinnen und erhielt die Auszeichnung zum Trainer des Jahres. Don Beck war bis 2022 als Headcoach in Japan tätig.

Erfolgreichster Trainer der Trierer Basketballgeschichte

„Mit Don bekommen wir den erfolgreichsten Trainer der Trierer Basketballgeschichte zurück. Don entspricht genau dem Profil das wir gesucht haben. Es war uns wichtig, dass unser neuer Headcoach über viel Erfahrung auf hohem Level verfügt und eine Gewinnermentalität mitbringt. Don ist sehr lange und vor allem sehr erfolgreich im Trainergeschäft und hat eine klare Vorstellung wie er Basketball spielen wird. Er hat bei uns in Trier große Erfolge gefeiert, kennt die Stadt, die Geschichte des Vereins und hat bis zuletzt auf sehr hohem Niveau in Japan gearbeitet. Wir sind schon länger im Austausch und überglücklich, dass Don in der kommenden Saison unsere Mannschaft als Headcoach anführen wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Don und sind uns sicher, mit ihm wieder in die Erfolgspur zurück zu kehren“, sagt Geschäftsführer Achim Schmitz zur Verpflichtung von Don Beck.

Trainer kehrt “nach Hause” zurück

„Ich bin extrem glücklich nach Hause zurückzukehren und den Posten des Headcoaches bei den Gladiators zu übernehmen. Ich freue mich schon sehr auf die Aufgabe, Trier wieder als eines der Top-Teams der ProA mit klarem Fokus auf den Kampf um die BBL-Plätze zu etablieren. Meine vergangenen Erfolge in Trier waren das Resultat einer großartigen und vor allem kollektiven Arbeit von Fans, Spielern, Management, Coaches und Sponsoren. Für eine gewisse Zeit waren wir in der Lage in Trier eine gewisse Magie zu kreieren und hoffentlich gelingt uns das erneut. Also lade ich alle unsere alten und neuen Fans und besonders alte und neue Sponsoren dazu ein, uns dabei zu helfen die Magie zurückzubringen!“, sagt Don Beck über seine Rückkehr in die älteste Stadt Deutschlands.

Beck unterschreibt für ein Jahr bei den Gladiatoren. Mit der Verpflichtung des neuen Headcoaches rückt auch eine Entscheidung bezüglich der Co-Trainer Position näher. Auch diese personelle Besetzung wollen die Verantwortlichen der Trierer Profibasketballer zeitnah bekannt geben.

(Quelle: PM Gladiators)