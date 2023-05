Sieben Menschen aus brennendem Haus gerettet: Bitburg ehrt couragierte Helfer

BITBURG. Am Sonntag, den 5.3.2023, geht gegen kurz nach 11.00 Uhr bei der Feuerwehr die Mitteilung über einen Brand in einer Doppelhaushälfte im “Rautenberg” in Bitburg ein. Anwohner stellten starke Rauchentwicklungen im Haus fest, die durch die Fenster nach Außen drangen. Noch vor dem schnellen Eintreffen der Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie der Polizei konnten die Bewohnerinnen und Bewohner des Anwesens von Ersthelferinnen und Ersthelfern gerettet werden. Für diesen Einsatz bedankten sich der Leiter der Polizeiinspektion Bitburg, Mike Thull, und Bürgermeister Joachim Kandels am Mittwoch, den 3.5.2023, im Beisein der Wehrleitung der Feuerwehr Bitburg ausdrücklich bei den engagierten Helferinnen und Helfern.

Joachim Kandels dankte den Personen und hob deren Einsatz für das Leben und die Gesundheit der betroffenen Menschen hervor. “Unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit haben sie uneigennützig Menschenleben gerettet. Dafür gebührt Ihnen höchste Anerkennung und Respekt”, so der Bürgermeister. Mike Thull, der ein Dankesschreiben der Polizeipräsidentin des Polizeipräsidiums Trier, Frau Anja Rakowski, überreichte, schloss sich in seinen Worten der Behördenleiterin und dem Bürgermeister an. Die Polizei Rheinland-Pfalz werbe seit Jahren mit der Kampagne “Wer nichts tut, macht mit” für mehr Bürgersinn und Zivilcourage in der Gesellschaft. In diesem Sinne hätten die Personen im konkreten Fall gehandelt. Zugleich sei sie eine Bürgerpolizei, die den Schulterschluss mit der Bevölkerung suche. Darauf aufbauend hob Polizeirat Thull die Bedeutung der Bevölkerung als Partner für die polizeiliche Arbeit hervor. Straftaten können durch Hinweise der Bürgerinnen und Bürger noch schneller aufgeklärt, Gefahren für die Allgemeinheit durch deren Unterstützung und Hilfe noch frühzeitiger beseitigt werden. Das couragierte Verhalten der aufmerksamen Ersthelferinnen und Ersthelfer habe dies gezeigt und hebe sich in besonderer Weise ab, sodass ein ausdrücklicher Dank angebracht sei.

Durch die Ersthelferinnen und Ersthelfer wurden insgesamt vier Kinder, deren Mutter sowie ein älteres Ehepaar aus dem verqualmten Haus gerettet. Sylke Wachtler, die mit ihrem PKW beruflich in der Straße unterwegs war, erkannte die Notsituation sofort, stoppte ihr Fahrzeug und lief in das Gebäude. Sie rettete dort einen eingeschränkt gehfähigen Mann und brachte ihn vor die Tür in Sicherheit. Moritz Igelmund kletterte währenddessen auf ein am Haus stehendes Gerüst und rettete ein ihm entgegen gereichtes Kind durch ein Fenster. Marc und Stefanie Hemmler sowie Jonas Bärtges näherten sich von der rückwärtigen Seite dem Haus. Herr Hemmler und Herr Bärtges nahmen eine Leiter, stellten diese an den Balkon des Hauses und retteten auf diese Weise eine Mutter und ein Kind.

Zwei weitere Frauen, deren Namen leider nicht bekannt sind, sowie eine weitere männliche Person, die nicht ausdrücklich geehrt werden möchte, waren ebenfalls maßgeblich an der Rettung der Personen beteiligt. Auch ihnen gebührt höchste Anerkennung für ihr uneigennütziges Handeln. (Quelle: Polizeiinspektion Bitburg)