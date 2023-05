BAD EMS. Rund sechs Wochen vor dem Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems steht das Programm des Landesfests. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und die Veranstalter wollen es am heutigen Mittwoch (14.30 Uhr) in Bad Ems vorstellen.

Je nach Wetterlage rechnen die Veranstalter laut Mitteilung mit bis zu 150.000 Gästen. Der Eintritt zum 37. Rheinland-Pfalz-Tag ist kostenlos. Nach 2005 findet das Landesfest vom 16. bis zum 18. Juni zum zweiten Mal in Bad Ems statt. (Quelle: dpa)