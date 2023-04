Freibadsaison in Rheinland-Pfalz beginnt: Nordbad Trier öffnet am 1. Mai

MAINZ. In den kommenden Tagen und Wochen starten die Freibäder in Rheinland-Pfalz in die neue Saison. Ende Mai sollen die meisten Bäder wieder geöffnet sein. Trotz gestiegener Energiekosten werden die Eintrittspreise größtenteils wohl nicht angehoben.

Nachdem das Nordbad in Trier in den beiden vorangegangenen Jahren wegen einer Generalsanierung geschlossen war, wird es in diesem Jahr am 1. Mai wieder geöffnet. Da die Möglichkeit besteht, die Becken zu beheizen, gehen die Stadtwerke Trier laut einer Sprecherin davon aus, dass sie sich trotz noch niedriger Außentemperaturen «auf die ersten Gäste nach der Schließung freuen dürfen». Die Eröffnung des Südbades sei dagegen witterungsabhängig, da die Beckenbeheizung ausschließlich mit einer Solarthermieanlage erfolge. Erfahrungsgemäß eröffne das Bad nach Angaben der Sprecherin Mitte bis Ende Mai. Für beide Freibäder sollen die Eintrittspreise zum Saisonbeginn vorerst unverändert bleiben.

Das Taubertsbergbad in Mainz öffnet seine Außenbecken nach Angaben der Mainzer Stadtwerke am 27. Mai. Da der Mai ohnehin nicht der beste Monat für die Freibäder sei, rechnen die Stadtwerke nach Angaben eines Sprechers nicht unbedingt mit einem riesigen Ansturm gleich zum Start. «Über schönes Wetter von Ende Mai bis in den September hinein würden wir uns aber natürlich nicht beklagen», sagte der Sprecher. Zwar sei das Freibad auch mit steigenden Energiepreisen konfrontiert, eine Erhöhung der Eintrittspreise werde es aber nicht geben.

Auch das Freibad am Willersinnweiher in Ludwigshafen öffnet nach Angaben einer Sprecherin der Stadt am 27. Mai. Zum derzeitigen Zeitpunkt sei ebenfalls keine Erhöhung der Preise geplant. Die Freibadsaison in Kaiserslautern soll am 20. Mai starten – sowohl im Warmfreibad als auch in der Waschmühle. Wie sich das Wetter bis dahin auswirkt, könne man derzeit nicht sagen. «Es gibt allerdings immer Hartgesottene, die auch bei kühlen Temperaturen sogar in unsere Waschmühle springen», berichtete eine Sprecherin der Stadt. Die Eintrittspreise sollen nicht angehoben werden.

In Koblenz steht noch nicht fest, wann das Freibad Oberwerth in dieser Saison geöffnet wird. Da das Wasser in dem Freibad ebenfalls mit Solarthermie erwärmt werde, dürfen die Nachttemperaturen nicht zu weit absinken, berichtete ein Sprecher der Stadt. In der Regel öffne das Bad immer Mitte Mai. Aufgrund dieser Art der Beheizung fallen laut dem Sprecher dafür keine Heizkosten an. «Die Eintrittspreise bleiben konstant», hieß es weiter.

Das Naturerlebnisbad in Bingen öffnet seine Pforten am 13. Mai. An diesem Tag gibt es für Besucherinnen und Besucher freien Eintritt, wie die Stadt mitteilte. Erhöhte Eintrittspreise sind den Angaben zufolge nicht geplant. Die gestiegenen Energiepreise hätten auf den Badebetrieb keine Auswirkungen, da die Becken nicht beheizt werden. «Das Naturerlebnisbad ist eben ein großer Teich», sagte eine Sprecherin.

Das Salinenbad in Bad Kreuznach läutet die Freibadsaison am 1. Mai ein. Gegenüber dem Vorjahr habe sich am Eintrittspreis nichts geändert, sagte eine Sprecherin. Im Freizeitbad in Vallendar (Landkreis Mayen-Koblenz) laufen die Vorbereitungen ebenfalls für einen Saisonstart im Mai. Ein genauer Termin steht nach Angaben eines Verwaltungsmitarbeiters aber noch nicht. Für die kleinsten Gäste sei das dortige Kinderbecken neu gestaltet worden. (Quelle: dpa)